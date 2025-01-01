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NinjaNutri Blender QB3001EUS

  • Maximale inhoud:  0,6 l
  • Materiaal blenderkan:  Onbekend
  • Vermogen:  700 W

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Ninja Nutri Blender QB3001EUS is een smoothiemaker van 700 Watt met kleine mengbeker. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De antislipring aan de onderkant van de blender helpt tegen het schuiven. Bij de blender zit ook een receptenboek. Op ninjahome.nl kun je extra accessoires kopen, zoals bekers en een pro-messenset.

Samenvatting

Maximale inhoud
0,6 l
Materiaal blenderkan
Onbekend
Vermogen
700 W
Soort blender
Smoothieblender
Draadloze blender

Prijzen