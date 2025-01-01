Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ninja Nutri Blender QB3001EUS is een smoothiemaker van 700 Watt met kleine mengbeker. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 60 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is aan de korte kant. De antislipring aan de onderkant van de blender helpt tegen het schuiven. Bij de blender zit ook een receptenboek. Op ninjahome.nl kun je extra accessoires kopen, zoals bekers en een pro-messenset.