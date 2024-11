NinjaBlast blauw BC151EUNV

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ninja Blast blauw BC151EUNV is een smoothiemaker met kleine mengbeker In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. Dit is een zeer licht apparaat van slechts 803 gram. Je bedient de blender met een start-stop-knop. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 30 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is erg kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.