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Terugroepactie Kenwood-blender

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Fabrikant Kenwood roept zijn blender BLEND-X pro BLM800 terug. Het mes onderin kan afbreken.
Merel Jaarsvelt rond 700x700

Merel van Jaarsvelt   Expert blendersGepubliceerd op:27 augustus 2015

Volgens de veiligheidswaarschwuing, die onder andere via de Voedsel- en Warenautoriteit is verspreid, is het 'onder bepaalde omstandigheden' mogelijk dat het mes onderin de blender 'tijdens het gebruik afbreekt'. Dat kan inslikgevaar opleveren en snijwonden veroorzaken.

Kopers van de Kenwood BLEND-X pro BLM800 wordt verzocht de blender niet meer te gebruiken en een vervangende messenset aan te vragen.

Zie voor meer informatie het bericht op de Klantenservice-pagina van de Kenwood-website.

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