Terugroepactie Kenwood-blender

Volgens de veiligheidswaarschwuing, die onder andere via de Voedsel- en Warenautoriteit is verspreid, is het 'onder bepaalde omstandigheden' mogelijk dat het mes onderin de blender 'tijdens het gebruik afbreekt'. Dat kan inslikgevaar opleveren en snijwonden veroorzaken.

Kopers van de Kenwood BLEND-X pro BLM800 wordt verzocht de blender niet meer te gebruiken en een vervangende messenset aan te vragen.

Zie voor meer informatie het bericht op de Klantenservice-pagina van de Kenwood-website.