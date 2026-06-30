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Consumentengids 7-8 2026 met bol 1200x1200
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Consumentengids 7/8 2026

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Product details

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 30 juni 2026
  • Aantal pagina’s: 84
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit dubbeldikke nummer onder andere:

  • Test volvette, Belgische en vegan mayonaise
  • Hoe makkelijk is het om weg te gaan bij Big Tech?
  • Test IJsmachines
  • De kosten van bellen en internetten op vakantie
  • Steeds meer betalen voor minder handbagage
  • Test Zonnebrandmiddelen
  • De prijs van afzeggen
  • Hoe groen is je bank?
  • Test smartphones
  • Online platforms
  • Test Koel-vriescombinaties
  • Onleesbare etiketten
  • 7 vragen over productprijzen
  • Test Grasmaaiers
  • TikTok Shop
  • Zelf repareren
  • Stekeligheden en nog veel  meer!

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