Consumentengids 7/8 2026

In dit dubbeldikke nummer onder andere:
- Test volvette, Belgische en vegan mayonaise
- Hoe makkelijk is het om weg te gaan bij Big Tech?
- Test IJsmachines
- De kosten van bellen en internetten op vakantie
- Steeds meer betalen voor minder handbagage
- Test Zonnebrandmiddelen
- De prijs van afzeggen
- Hoe groen is je bank?
- Test smartphones
- Online platforms
- Test Koel-vriescombinaties
- Onleesbare etiketten
- 7 vragen over productprijzen
- Test Grasmaaiers
- TikTok Shop
- Zelf repareren
- Stekeligheden en nog veel meer!
De Consumentengids bij een lidmaatschap
Wist je dat de digitale Consumentengids inbegrepen is in bijna al onze lidmaatschappen? Je kunt alle edities online lezen en profiteert ook van veel andere voordelen.