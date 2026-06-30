Consumentengids 7/8 2026

In dit dubbeldikke nummer onder andere:

Test volvette, Belgische en vegan mayonaise

Hoe makkelijk is het om weg te gaan bij Big Tech?

Test IJsmachines

De kosten van bellen en internetten op vakantie

Steeds meer betalen voor minder handbagage

Test Zonnebrandmiddelen

De prijs van afzeggen

Hoe groen is je bank?

Test smartphones

Online platforms

Test Koel-vriescombinaties

Onleesbare etiketten

7 vragen over productprijzen

Test Grasmaaiers

TikTok Shop

Zelf repareren

Stekeligheden en nog veel meer!

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