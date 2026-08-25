Consumentengids 9 2026

In dit nummer onder andere:

Test scheerapparaten

Wéér minder inhoud bij tientallen producten

Standaard aangevinkt en dus ongevraagd betalen

Test stoomreinigers

Wie betaalt de schade bij oplichting?

Hulp van een chatbot

Trouwe klant de dupe

Test e-readers

Verleid met vezels

Test vaatwassers

Collectieve claims

Houd je hart gezond

Stekeligheden en nog veel meer!

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