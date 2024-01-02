Digitaalgids 1 2024

In dit nummer onder andere:

Dossier Back-uppen

Verplichte accounts webwinkels

Draadloos delen

Weg van Microsoft 365

Wat kun je met iDIN?

Typen zonder fouten

Dag Mail, hallo Outlook

Privé op de Mac

Tips, trucs en nog veel meer!

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