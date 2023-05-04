Digitaalgids 3 2023

In dit nummer onder andere:
- De wereld van AI
- Dossier Windows Helpdesk
- Slimmer mobiel bellen
- Vragen over VPN
- Betere wifi
- Mac experttips
- Slimme commando's
- Privacy in Microsoft
- Cookies weigeren
- Tips, trucs en nog veel meer!
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