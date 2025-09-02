icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten
Digitaalgids 5 1200x1200
Inkijkexemplaar

Digitaalgids 5 2025

Type product
Als lid krijg je korting op boeken en e-books.
Ben je lid? Log in en je betaalt de ledenprijs. Wil je ook korting maar ben je nog geen lid? Word dan lid.
  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift
  • Gratis verzending

Product details

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 2 september 2025
  • Aantal pagina’s: 52
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Een nieuwe telefoon: we laten zien hoe je hem in gebruik neemt
  • Weg met Big Tech, stap over op Proton!
  • Betaal niet te veel voor je antivirus
  • Online ID-verificatie, is dat wel nodig en veilig?
  • Grote bestanden versturen kan makkelijker
  • E-mailalias maken
  • Veilig zonder updates?
  • Sim-swapping
  • Mac Mail
  • Tips, trucs en nog veel meer!

 

Liever een abonnement? Bekijk onze aanbieding.