Digitaalgids 5 2025
Product details
Losse gids (digitaal)
- Publicatiedatum: 2 september 2025
- Aantal pagina’s: 52
- Bestandsformaat: PDF
- Levertijd: direct
Samenvatting
In dit nummer onder andere:
- Een nieuwe telefoon: we laten zien hoe je hem in gebruik neemt
- Weg met Big Tech, stap over op Proton!
- Betaal niet te veel voor je antivirus
- Online ID-verificatie, is dat wel nodig en veilig?
- Grote bestanden versturen kan makkelijker
- E-mailalias maken
- Veilig zonder updates?
- Sim-swapping
- Mac Mail
- Tips, trucs en nog veel meer!
