Digitaalgids 6 2025
- Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift
- Gratis verzending
Product details
Losse gids (digitaal)
- Publicatiedatum: 4 november 2025
- Aantal pagina’s: 52
- Bestandsformaat: PDF
- Levertijd: direct
Samenvatting
In dit nummer onder andere:
- Regel je digitale nalatenschap
- Pas op voor nephelpdesks
- Vier alternatieven voor Microsoft Office
- Zo houd je je pc up-to-date
- Tips voor WhatsApp en Signal
- Vragen over QR-codes
- Laptop gehackt?
- Een datalek, wat nu?
- MacOS Spotlight
- Tips, trucs en nog veel meer!
Liever een abonnement? Bekijk onze aanbieding.