Digitaalgids 6 1200x1200
Digitaalgids 6 2025

Type product
Product details

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 4 november 2025
  • Aantal pagina’s: 52
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Regel je digitale nalatenschap
  • Pas op voor nephelpdesks
  • Vier alternatieven voor Microsoft Office
  • Zo houd je je pc up-to-date
  • Tips voor WhatsApp en Signal
  • Vragen over QR-codes
  • Laptop gehackt?
  • Een datalek, wat nu?
  • MacOS Spotlight
  • Tips, trucs en nog veel meer!

