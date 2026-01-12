Belastingtips voor 60-plussers

Als je de 60 passeert, is de kans groot dat je vaker nadenkt over je pensioen en stuit je op allerlei fiscale regels. Dit boek bevat veel nuttige informatie en praktische fiscale tips voor 60-plussers. Het vertelt wat de verschillende keuzes fiscaal gezien betekenen en hoe je voorkomt dat je te veel belasting betaalt, nu en in de toekomst.
Deze nieuwe editie is geheel geactualiseerd op basis van de regelgeving, tarieven en vrijstellingen voor 2026.
Als je de 60 passeert, is de kans groot dat je vaker nadenkt over je pensioen en stuit je op allerlei fiscale regels. Om goed voor jezelf – en anderen – te kunnen zorgen, is kennis nodig over belastingzaken, sociale zekerheid en pensioenregelingen. Zeker omdat eenmaal gemaakte keuzes moeilijk zijn terug te draaien.
Dit boek bevat veel nuttige informatie en praktische fiscale tips voor 60-plussers. Het vertelt wat de verschillende keuzes fiscaal gezien betekenen en hoe je voorkomt dat je te veel belasting betaalt, nu en in de toekomst. Deze nieuwe editie is geheel geactualiseerd op basis van de regelgeving, tarieven en vrijstellingen voor 2026.
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