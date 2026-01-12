Belastingtips voor 60-plussers

Als je de 60 passeert, is de kans groot dat je vaker nadenkt over je pensioen en stuit je op allerlei fiscale regels. Om goed voor jezelf – en anderen – te kunnen zorgen, is kennis nodig over belastingzaken, sociale zekerheid en pensioenregelingen. Zeker omdat eenmaal gemaakte keuzes moeilijk zijn terug te draaien.

Dit boek bevat veel nuttige informatie en praktische fiscale tips voor 60-plussers. Het vertelt wat de verschillende keuzes fiscaal gezien betekenen en hoe je voorkomt dat je te veel belasting betaalt, nu en in de toekomst. Deze nieuwe editie is geheel geactualiseerd op basis van de regelgeving, tarieven en vrijstellingen voor 2026.



Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

Wat zijn de mogelijkheden om eerder of later te stoppen met werken en hoeveel krijg je dan netto op je rekening?

Wat kun je het beste doen met je vermogen?

Op welke manieren kun je pensioen aanvullen?

Welke fiscale voordelen zijn er nog meer te behalen als 60-plusser?

Hoe zorg je voor een goed financieel plan?

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