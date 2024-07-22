Hoe help je je kind financieel op weg?

Je kind is op huizenjacht, wil een dure opleiding doen of een eigen bedrijf beginnen. Als ouders wil je graag bijspringen. Dat kan met een schenking, maar het kan financieel ook aantrekkelijk zijn om je kind geld te lenen. Helemaal als je die lening combineert met een schenking. Zo’n ‘familiebank’ kan voor beide partijen gunstig uitpakken.

De afgelopen 2 jaar is er veel veranderd rond dit onderwerp. Vandaar dat ons boek De familiebank een flinke update heeft gekregen.

De familiebank geeft een overzicht van de manieren waarop je je kind - of anderen - financieel kunt helpen. Je leest onder meer:

Welke voordelen een geldlening aan je kind kan hebben, zowel voor de ouders als het kind.

Op welke manieren je een lening kunt verstrekken en tegen welke rente.

Wat er allemaal geregeld moet worden, niet alleen fiscaal en juridisch, maar ook praktisch.

Welke manieren van schenken er zijn en welke voorwaarden je daaraan kunt verbinden.

Hoe je problemen voorkomt bij bijvoorbeeld een scheiding, overlijden of faillissement.



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