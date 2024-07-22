Je kind is op huizenjacht, wil een dure opleiding doen of een eigen bedrijf beginnen. Als ouders wil je graag bijspringen. Dat kan met een schenking, maar het kan financieel ook aantrekkelijk zijn om je kind geld te lenen. Helemaal als je die lening combineert met een schenking. Zo’n ‘familiebank’ kan voor beide partijen gunstig uitpakken.
De afgelopen 2 jaar is er veel veranderd rond dit onderwerp. Vandaar dat ons boek De familiebank een flinke update heeft gekregen.
Hoe help je je kind financieel op weg?
Je kind is op huizenjacht, wil een dure opleiding doen of een eigen bedrijf beginnen. Als ouders wil je graag bijspringen. Dat kan met een schenking, maar het kan financieel ook aantrekkelijk zijn om je kind geld te lenen. Helemaal als je die lening combineert met een schenking. Zo’n ‘familiebank’ kan voor beide partijen gunstig uitpakken.
De afgelopen 2 jaar is er veel veranderd rond dit onderwerp. Vandaar dat ons boek De familiebank een flinke update heeft gekregen.
De familiebank geeft een overzicht van de manieren waarop je je kind - of anderen - financieel kunt helpen. Je leest onder meer:
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