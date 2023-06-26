We betalen en bankieren steeds meer online, met onze computer, tablet of smartphone. Online betaal je met iDeal en een overboeking doe je met je bank-app. Maar niet iedereen vindt dit even gemakkelijk. Het boek Online betalen en bankieren geeft een steuntje in de rug als je hierbij wel wat hulp kunt gebruiken.
We betalen en bankieren steeds meer online, met onze computer, tablet of smartphone. Online betaal je met iDeal en een overboeking doe je met je bank-app. Maar niet iedereen vindt dit even gemakkelijk. Het boek Online betalen en bankieren geeft een steuntje in de rug als je hierbij wel wat hulp kunt gebruiken.
In dit boek lees je onder meer:
Details e-book bestelling:
Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen bij de aankoop van een boek of abonnement. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.