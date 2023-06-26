We betalen en bankieren steeds meer online, met onze computer, tablet of smartphone. Online betaal je met iDeal en een overboeking doe je met je bank-app. Maar niet iedereen vindt dit even gemakkelijk. Het boek Online betalen en bankieren geeft een steuntje in de rug als je hierbij wel wat hulp kunt gebruiken.

In dit boek lees je onder meer:

Op welke manieren je online en in de winkel kunt betalen en hoe je dat het gemakkelijkst doet.

Stap-voor-stap instructies over hoe je online bankiert, overboekingen doet, limieten verandert en uitgaven terugvindt.

Hoe je met een digitaal huishoudboekje meer inzicht krijgt in waar je je geld aan uitgeeft.

Wat je kunt doen om je online geldzaken veilig te houden en je te wapenen tegen oplichting.

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