Geldgids 5 2023

In dit nummer onder andere:

De basisbeurs

Tijdelijk twee huizen

Nieuw pensioenstelsel

Mobiel betalen

Erfenis uit buitenland

Woning splitsen

Duurzaam beleggen

Het Wlz-spook

Testlab en nog veel meer!

Liever een abonnement? Bekijk onze aanbieding.

Details losse gids (digitaal) bestelling:

Als je de gids hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor de gids.

Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt de gids maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van de gids is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.

Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader.

Pdf-bestanden kun je ook lezen op tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.