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Geldgids 6 met 50% korting 1200x1200
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Abonnement Geldgids met 50% korting

Hoe gaat het verder met box 3 en overige belastingzaken? Wat kan er veranderen aan je hypotheek? Welke wetswijzigingen hebben invloed op je portemonnee? De Geldgids zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft en geeft je inzicht in belangrijke ontwikkelingen.

Neem ook een abonnement en ontvang 6 x per jaar de Geldgids, elk jaar de Belastinggids én extra digitale informatie. Abonnees kunnen bovendien per e-mail vragen stellen over de inkomstenbelasting.

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  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift

Product details

Samenvatting

  • Het eerste jaar de Geldgids met 50% korting

  • 6 edities per jaar + Belastinggids + extra digitale informatie
  • Online artikelen uit Geldgids lezen tot 5 jaar terug

  • Het online lezen van de Geldgids is mogelijk zo lang het abonnement loopt

  • Handige extra’s en achtergrondinformatie op geldgids.nu
  • Online vragen stellen aan de belastingexpert
  • Een abonnement op de Geldgids geldt voor de duur van 1 jaar. Na de eerste contractperiode gaat het abonnement, tenzij je opzegt, over in een maandelijks opzegbaar abonnement voor onbepaalde tijd.

Bestel een los nummer van de Geldgids
 

Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen bij de aankoop van een boek of abonnement. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.