Hoe gaat het verder met box 3 en overige belastingzaken? Wat kan er veranderen aan je hypotheek? Welke wetswijzigingen hebben invloed op je portemonnee? De Geldgids zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft en geeft je inzicht in belangrijke ontwikkelingen.

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