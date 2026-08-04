Geldgids 5 2026

In dit nummer onder andere:

Beleggen in tech: nieuwe bubbel?

Verhuis je lage hypotheekrente mee

Regel de toegang tot je digitale nalatenschap

Aftrek zorgkosten onder druk

Familieberaad over het vermogen

Laadpaal aan huis

Meer profijt bij sparen

Algoritmisch verzekerd

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