Geldgids 6
Geldgids 6 2025

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 7 oktober 2025
  • Aantal pagina’s: 52
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

  • Verandert de eigenwoningregeling?
  • Infraroodpanelen als verwarming
  • Opties om de erfbelasting te beïnvloeden
  • Tips om beleggingsproducten te beoordelen
  • AI als financieel hulpje
  • Van koop naar huur
  • Grote erfenis
  • Inkomstenbelasting
  • Energiebespaarlening
  • Testlab en nog veel meer!

