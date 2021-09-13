Elk dieet geprobeerd en nog steeds niet slanker? Geen paniek, zo gaat het vaak. Na een tijdje vergeet je al die goede voornemens of heb je er gewoon geen zin meer in. Telkens maar denken aan regeltjes en dingen die niet mogen, roept algauw weerstand op.

Het boek Het nieuwe Keuzedieet helpt je om wél effectief en blijvend af te vallen. Op een ontspannen manier, zonder calorieën te tellen. Want kleine, gemakkelijke aanpassingen in je dagelijks leven werken op termijn veel beter dan een streng dieet dat je toch niet volhoudt.

We laten zien hoe je het nieuwe Keuzedieet inpast in je dagelijkse leven. Gezond, effectief en makkelijk.

In Het nieuwe Keuzedieet lees je onder meer:

Hoe je regelmatig eetpauzes kunt inlassen en wat voor effect die hebben

Hoe je je stofwisseling stimuleert om meer energie te verbranden

Wat goede voedingsmiddelen zijn en hoe je die klaarmaakt

Wat de beste eetlustremmers zijn

Hoe het komt dat je van stress aan kunt komen en wat je daartegen kunt doen

Verder staan er in het boek veel tips, recepten en praktische handvatten.

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