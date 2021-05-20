Gezondheid en voeding zijn populaire onderwerpen. Dat zien we ook aan de vele vragen die wij hierover ontvangen. Al ruim 16 jaar beantwoorden we een aantal van die vragen in de rubriek ‘Hoe zit dat?’ in de Gezondgids. Hieraan werken apothekers, oogartsen en dermatologen mee. En natuurlijk onze eigen experts. Hun antwoorden op 250 uiteenlopende vragen lees je in dit boek.
Gezondheid en voeding zijn populaire onderwerpen. Dat zien we ook aan de vele vragen die wij hierover ontvangen. Al ruim 16 jaar beantwoorden we een aantal van die vragen in de rubriek ‘Hoe zit dat?’ in de Gezondgids. Hieraan werken apothekers, oogartsen en dermatologen mee. En natuurlijk onze eigen experts. Hun antwoorden op 250 uiteenlopende vragen lees je in dit boek.
Voorbeelden van vragen die aan bod komen:
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