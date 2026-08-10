Een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of te hoge bloedsuiker merk je vaak niet. Toch vergroten ze de kans op hart- en vaatziekten. Gelukkig kun je zelf veel doen om dat risico te verkleinen.

In Houd je hart gezond lees je hoe je hart- en bloedvaten werken, welke aandoeningen kunnen ontstaan en welke risicofactoren daarbij een rol spelen. Het boek legt medische informatie helder uit en geeft praktische tips voor een gezondere leefstijl.

Je leest onder meer hoe je:

symptomen herkent, zodat je op tijd actie kunt ondernemen

je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker in de gaten houdt

gezonder eet en verstandige keuzes maakt in de supermarkt

meer beweegt en lang stilzitten voorkomt

werkt aan een gezond gewicht

beter omgaat met stress en slaapproblemen

Dit boek is gecontroleerd door medisch adviseurs van de Hartstichting. Van ieder verkocht exemplaar gaat €1 naar de Hartstichting.

Paperback is leverbaar vanaf 18 augustus a.s.

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