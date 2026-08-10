In Houd je hart gezond lees je hoe je hart- en bloedvaten werken, welke aandoeningen kunnen ontstaan en welke risicofactoren daarbij een rol spelen. Het boek legt medische informatie helder uit en geeft praktische tips voor een gezondere leefstijl.
Paperback is leverbaar vanaf 18 augustus a.s.
Een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of te hoge bloedsuiker merk je vaak niet. Toch vergroten ze de kans op hart- en vaatziekten. Gelukkig kun je zelf veel doen om dat risico te verkleinen.
In Houd je hart gezond lees je hoe je hart- en bloedvaten werken, welke aandoeningen kunnen ontstaan en welke risicofactoren daarbij een rol spelen. Het boek legt medische informatie helder uit en geeft praktische tips voor een gezondere leefstijl.
Je leest onder meer hoe je:
Dit boek is gecontroleerd door medisch adviseurs van de Hartstichting. Van ieder verkocht exemplaar gaat €1 naar de Hartstichting.
Paperback is leverbaar vanaf 18 augustus a.s.
Details bestelling e-book:
Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen bij de aankoop van een boek of abonnement. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.