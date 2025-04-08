Als je bloed laat prikken, krijg je via je arts vaak de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Die is voor een leek niet gemakkelijk te begrijpen. Want wat betekent het bijvoorbeeld als een bloedwaarde afwijkt van de standaardwaarde?

Met het geactualiseerde boek Mijn labwaarden is dit een stuk gemakkelijker. We geven in begrijpelijke taal uitleg over laboratoriumuitslagen. Ook bespreken we de meest uitgevoerde bloedtests en mogelijke oorzaken van afwijkingen. Zo ga je goed voorbereid het gesprek met je huisarts of specialist in.



Wat vind je in dit boek?

Wat je bloedbeeld zegt over je gezondheid

Veelvoorkomende ziekten en de bijbehorende standaardwaarden

Welke bloedwaarden extra belangrijk zijn om op te letten

Hoeveel je van belangrijke vitamines en mineralen nodig hebt en welke klachten je kunt krijgen bij een tekort of overschot



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