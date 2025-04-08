Als je bloed laat prikken, krijg je via je arts vaak de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Die is voor een leek niet gemakkelijk te begrijpen. De geheel vernieuwde editie van het boek Mijn labwaarden helpt om de uitslagen van de meest uitgevoerde bloedtests te begrijpen en te interpreteren.
Als je bloed laat prikken, krijg je via je arts vaak de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Die is voor een leek niet gemakkelijk te begrijpen. Want wat betekent het bijvoorbeeld als een bloedwaarde afwijkt van de standaardwaarde?
Met het geactualiseerde boek Mijn labwaarden is dit een stuk gemakkelijker. We geven in begrijpelijke taal uitleg over laboratoriumuitslagen. Ook bespreken we de meest uitgevoerde bloedtests en mogelijke oorzaken van afwijkingen. Zo ga je goed voorbereid het gesprek met je huisarts of specialist in.
Wat vind je in dit boek?
Details e-book bestelling:
Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen bij de aankoop van een boek of abonnement. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.