Als je ouder wordt, is het normaal dat je vaker wat vergeet. Al gauw spookt de angst voor alzheimer door je hoofd. Maak je je daar zorgen over? Dan helpt Wijzer over geheugen je verder. Dit geheel geactualiseerde boek van de Consumentenbond en Alzheimer Nederland vertelt of je angst gerechtvaardigd is, hoe je brein precies werkt en hoe je er zo goed mogelijk voor zorgt.

Het boek bevat ook praktische adviezen over hoe je dementie makkelijker bespreekbaar maakt en hoe je het beste met een dementerende naaste kunt omgaan. Ook vind je informatie over de laatste ontwikkelingen rond onderzoek en medicijnen en veel praktische tips.



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