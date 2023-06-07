Gezondgids 3 2023

In dit nummer onder andere:
- Dossier een gezonde houding
- Lichaamsvet
- De effecten van thee
- Inhalatieallergie
- Hoe gezond zijn aardappels?
- Begrijp je stressorkest
- Insectenbeten
- Aften en kloofjes
- Plantensterolen
- Intieme hygiëne
- Hulpjes bij het sporten
- Bijwerkingennieuws en nog veel meer!
Liever een abonnement? Bekijk onze aanbieding
Details losse gids (digitaal) bestelling:
- Als je de gids hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor de gids.
- Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt de gids maximaal 5 keer downloaden.
- Het bestandsformaat van de gids is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.
- Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader.
- Pdf-bestanden kun je ook lezen op tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.
Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.