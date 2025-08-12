Gezondgids 4 2025
Product details
Losse gids (digitaal)
- Publicatiedatum: 12 augustus 2025
- Aantal pagina’s: 52
- Bestandsformaat: PDF
- Levertijd: direct
Samenvatting
In dit nummer onder andere:
- Voeding als medicijn
- Dossier over maculadegeneratie
- Welke sport past je?
- 14 vragen over aroma’s
- Gelukshormonen
- Parasomnie
- Zelfzorg bij wratten
- Hoe gezond is barbecueën?
- Bijwerkingennieuws en nog veel meer!
