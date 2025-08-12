icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Gezondgids 4 1200x1200
Inkijkexemplaar

Gezondgids 4 2025

  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift
Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 12 augustus 2025
  • Aantal pagina’s: 52
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Voeding als medicijn
  • Dossier over maculadegeneratie
  • Welke sport past je?
  • 14 vragen over aroma’s
  • Gelukshormonen
  • Parasomnie
  • Zelfzorg bij wratten
  • Hoe gezond is barbecueën?
  • Bijwerkingennieuws en nog veel meer!

