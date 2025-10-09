icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten
Gezondgids 5 1200x1200
inkijkexemplaar

Gezondgids 5 2025

Type product
Als lid krijg je korting op boeken en e-books.
Ben je lid? Log in en je betaalt de ledenprijs. Wil je ook korting maar ben je nog geen lid? Word dan lid.
  • Onafhankelijk en advertentievrij tijdschrift
  • Gratis verzending

Product details

Losse gids (digitaal)

  • Publicatiedatum: 9 oktober 2025
  • Aantal pagina’s: 52
  • Bestandsformaat: PDF
  • Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

  • Nutraceuticals, tussen voeding en medicatie in
  • Dossier over borstkanker bij ouderen
  • Hoe gezond zijn paddenstoelen?
  • Het effect van kwantumkorting op je gezondheid
  • Spierversterkende oefeningen
  • Toegevoegde suikers
  • Micronutriënten
  • Wat te doen bij een verstopte neus
  • Plantaardig eten
  • Bijwerkingennieuws en nog veel meer!

Liever een abonnement? Bekijk onze aanbieding.