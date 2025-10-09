Gezondgids 5 2025
Product details
Losse gids (digitaal)
- Publicatiedatum: 9 oktober 2025
- Aantal pagina’s: 52
- Bestandsformaat: PDF
- Levertijd: direct
Samenvatting
In dit nummer onder andere:
- Nutraceuticals, tussen voeding en medicatie in
- Dossier over borstkanker bij ouderen
- Hoe gezond zijn paddenstoelen?
- Het effect van kwantumkorting op je gezondheid
- Spierversterkende oefeningen
- Toegevoegde suikers
- Micronutriënten
- Wat te doen bij een verstopte neus
- Plantaardig eten
- Bijwerkingennieuws en nog veel meer!
