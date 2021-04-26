Hoe verwijder je theeaanslag uit je kopje of een zweetplek uit je shirt? Hoe krijg je die muffe geur uit je koelkast? En mag je nu wel of geen zout strooien op een wijnvlek?

Vrijwel niemand vindt schoonmaken leuk, maar met de informatie uit Het grote schoonmaak- en vlekkenboek kun je in ieder geval eer van je werk hebben. We geven voor talloze oppervlakken en vlekken aan hoe je die het beste kunt aanpakken. Van het reinigen van textiel, audioapparatuur, je fiets, tapijt en meubels tot het verwijderen van vlekken van boter, cola, kaarsvet, ei en inkt.

Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de middelen die je het beste kunt gebruiken en je persoonlijke veiligheid. Alles is makkelijk terug te vinden in het uitgebreide register.

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