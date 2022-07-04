Duurzamer leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine veranderingen maak je al een groot verschil. Het boek Duurzamer leven staat vol praktische tips waar je vandaag al mee kunt beginnen. En je bespaart er nog geld mee ook.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

Hoe kun je je ecologische voetafdruk verlagen door duurzamer te eten?

Wanneer is stroom écht groen?

Waarom kun je je smartphone beter niet volledig opladen?

Zijn je melk, T-shirts en stroom echt duurzaam geproduceerd, of is dat groene logo een marketingtruc?

Hoe kun je de negatieve gevolgen van je reizen compenseren?

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