BabyBjörn Reisbedje Light

Bedje dat van onder breder is dan van boven. Vouwt anders op dan veel andere bedjes. Heeft geen bodemverhoger, wielen en kruipluik. Een van de lichtste modellen die we testten. Technisch gelijk aan model Easy Go van BabyBjörn. Verkrijgbaar in 2 kleuren.