Kees Super De Luxe

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Rechthoekig bedje met bodemverhoger. Heeft 2 wielen en een kruipluik. Er is een extra matras bij te kopen, maar dit raden we af om veiligheidsredenen. Verkrijgbaar in 2 kleuren. Er is ook een model zonder bodemverhoger, maar dit hebben we niet getest.