Toen wij dit bedje testten werd het verkocht onder de naam MamaLoes Deluxe. Inmiddels heet het MamaLoes Ding Deluxe. Het gaat om hetzelfde bedje. Rechthoekig bedje met bodemverhoger, wielen, kruipluik en opbergzak aan de buitenkant. Er is een los matras bij te kopen, maar dit raden we af vanwege veiligheidsredenen. Verkrijgbaar in 4 kleuren. Er is ook een model zonder bodemverhoger, maar dat hebben we niet getest.