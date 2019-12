MamaLoes (Ding) Estilo Mêlee Grey Ledikant en Reisbedje

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Toen wij dit bedje testten werd het verkocht onder de naam MamaLoes Estilo Mêlee Grey Ledikant en Reisbedje. Inmiddels heet het MamaLoes Ding Estilo Mêlee Grey. Het gaat om hetzelfde bedje. Rechthoekig model met bodemverhoger, wielen, aankleedblad, kruipluik, opbergzak aan de buitenkant en 'speelboog'. Het woord 'Ledikant' suggereert dat je het bedje als permanente slaapplaats kunt gebruiken. Dat is niet zo: het is hier niet stevig en stabiel genoeg voor. Ook is het matrasje minder geschikt om altijd op te slapen. De fabrikant raadt aan om er een apart matras bij te kopen, maar wij raden dat af om veiligheidsredenen. Verkrijgbaar in 1 kleur.