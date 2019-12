Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Rechthoekig model met bodemverhoger. Er is een extra matras bij te kopen, maar dat raden we om veiligheidsredenen af. Het wordt overigens ook niet door fabrikant Nuna geproduceerd en Nuna raadt het gebruik ervan af. Dat winkels het toch verkopen als ‘passend bij Nuna Sena’ is dan ook onwenselijk. Het kortste bedje uit de test, heeft geen wielen, verkrijgbaar in 4 kleuren.