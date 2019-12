Nuna Sena Aire Suited Campingbed

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Rechthoekig model met bodemverhoger, geen wielen. Er is apart een aankleedblad bij te koop. Dit model lijkt op model Sena van Nuna, maar heeft volgens de fabrikant een beter ventilerende bodem en matras. Sommige winkels verkopen er een extra matras bij, maar dat raden we om veiligheidsredenen af. Verkrijgbaar in 4 kleuren.