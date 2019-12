Prénatal Luxe stripe

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Rechthoekig bedje met bodemverhoger, kruipluik en 2 wielen. Er is een los matras bij te kopen, maar dit raden we af vanwege veiligheidsredenen. Verkrijgbaar in 1 kleur. Deze versie is door de fabrikant vervangen naar aanleiding van onze test (de bodemverhoger is verstevigd). Deze nieuwe versie testen wij momenteel.