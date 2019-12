Als je wilt afvallen kun je kiezen uit diverse diëten. Maar lang niet alle diëten zijn gezond of effectief. Waar let je op bij het kiezen van een dieet?

Heb ik een (on)gezond gewicht?

Vaak hoor je dat iemand weer in die spijkerbroek of dat jurkje wil passen. Maar dat je geen maatje 36 (meer) hebt, wil niet zeggen dat je een ongezond gewicht hebt.

Een kilootje meer of minder maakt voor je gezondheid vaak niet uit. Wil je weten of het voor jou verstandig is om op dieet te gaan? Met de BMI-test of tailletest kun je zien of je echt ongezond zwaar of juist te licht bent. Afvallen of aankomen is dan verstandig. Onder- of overgewicht kan je lichaam namelijk behoorlijke schade toebrengen.

Hoe werkt een dieet?

Bijna alle diëten zijn gebaseerd op het binnenkrijgen van minder energie dan je verbruikt. Maar dit kun je op verschillende manieren bereiken. Koolhydraatarm, alleen maar groente of een dagje vasten. Het is belangrijk om een dieet te kiezen waar jij je goed bij voelt. Anders is het lastig vol te houden.

Snel afvallen

Crash diëten zijn erop gericht in korte tijd veel af te vallen. Voorbeelden hiervan zijn diëten met shakes en maaltijdvervangers en diëten met behulp van afvalpillen. Snel veel gewicht verliezen kan motiverend werken, maar er kleven ook nadelen aan.

Te veel gewicht in korte tijd verliezen kan namelijk ongezond zijn en het jojo-effect ligt op de loer. Na het dieet vliegen de kilo’s er weer aan. Bovendien zijn dieetpillen vaak niet erg effectief. Ga niet af op de mooie beloftes die bij zulke diëten worden gemaakt, deze zijn in de regel te mooi om waar te zijn.

Geleidelijk afvallen

Het is gezonder om kilo’s geleidelijk kwijt te raken. Probeer eens calorierijke producten met bijvoorbeeld veel suiker of alcohol te laten staan. Laat tussendoortjes achterwege en zorg dat je voldoende beweegt. Het belangrijkste is dat je jezelf een gezonder eet- en leefpatroon aanleert, dan blijven de kilo’s ook weg.

Hulp bij diëten

Je streefgewicht halen kan lastig zijn, nog lastiger is het vaak om op dit gewicht te blijven. Het is daarom geen gek idee dieethulp in te schakelen. Je hebt daarbij verschillende opties, zo kun je naar een diëtist of gewichtsconsulent. Ook afvalboeken zijn populair. Deze zien er vaak flitsend uit, maar zijn meestal niet geschreven door voedingswetenschappers. Ze bevatten daardoor soms veel onzin.

Is je relatie met eten verstoord geraakt en ben je obsessief bezig met je gewicht en met afvallen dan is het verstandig hulp in te schakelen, bijvoorbeeld via de huisarts.

Welk dieet past bij je?

Kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven,en ouderen moeten op andere dingen letten tijdens een dieet dan mensen die niet tot deze groepen behoren. Zo hebben zwangere vrouwen extra vitamines en mineralen nodig en is het niet verstandig om tijdens de zwangerschap of borstvoedingsperiode op dieet te gaan.

Allergieën & intoleranties

Soms heeft een dieet niet als doel af te vallen maar om gezonder te leven of je fitter te voelen. Zo volgen sommige mensen een glutenvrij dieet of mijden ze andere voedingsmiddelen of ingrediënten. Dit kan noodgedwongen zijn wegens een allergie of intolerantie voor bepaalde stoffen.

Feiten en fabels over diëten

Er zijn heel wat fabels over diëten de wereld ingebracht. Zo zou je dik worden als je na 7 ’s avond nog wat eet, maar dat is onzin. Wees altijd kritisch bij het lezen van zulke berichten over diëten.

