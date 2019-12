Veel gewicht verliezen in slechts een paar weken tijd is geen effectieve manier om af te vallen. Het lichaam probeert zichzelf te beschermen en bespaart daarom energie om weer terug te gaan naar het oude gewicht. Hieronder lees je hoe snel je kunt afvallen en wat er met je gebeurt als je in een week (meer dan) een halve kilo afvalt.

Een halve kilo afvallen in een week

Het lichaam heeft niet alleen energie nodig om te bewegen. Het gebruikt ook energie om zich warm te houden, eten te verteren, het hart te laten kloppen en de hersenen te laten werken. Deze energie haalt het lichaam uit de voeding. Komt er evenveel energie binnen als wordt verbruikt, dan blijft het gewicht stabiel. Komt er minder binnen? Dan gaat het lichaam op zoek naar andere energiebronnen om aan genoeg energie te komen en zal zijn reserves aanspreken. De grootste reserves van het lichaam zijn de vetreserves. Maar ook eiwitreserves (spieren) kunnen gebruikt worden voor energie.

Bij geleidelijk afvallen, een halve tot een kilo per week, leveren de vetreserves de grootste energiebijdrage. Wil je meer afvallen in een week, dan leveren de eiwitreserves een steeds grotere bijdrage. Wil je een halve kilo afvallen in een week? Eet dan per dag ongeveer 500 kilocalorieën (kcal) minder dan je gewend bent.

500 kcal minder

500 kcal minder eten op een dag lijkt veel, maar dat valt mee. Met wat kleine aanpassingen in de voeding kun je al snel 500 kcal besparen, zonder dat je veel minder gaat eten. Hier zijn enkele voorbeelden:

Magere melk in plaats van halfvolle melk scheelt 25 kcal per glas.

Koffie zonder suiker scheelt 20 kcal per kopje.

Kiezen voor een filetlapje kan al snel 200 kcal besparen ten opzichte van een speklapje.

Volkerenboterhammen bevatten 20 kcal minder dan witte boterhammen. Eet je 6 sneden brood op een dag dan scheelt dit al snel 120 kcal.

Kies voor iets kleinere porties. 1 opscheplepel aardappelen of pasta minder bespaart al 55 kcal.

Dit lijken allemaal kleine verschillen, die niet echt veel bijdragen aan een lager energie inname. Maar tel je de besparingen bij elkaar op, dan kom je toch in de buurt van 500 kcal.

Bewegen

Het is natuurlijk ook mogelijk om juist meer te gaan bewegen. Ook dan verbrand je meer energie. Wat een gunstig effect op je gewicht heeft.

Zo kan iemand van 80 kilo met een boswandeling van een half uur meer dan 300 kcal verbranden. Met een rustig fietstochtje van 30 minuten 160 kcal. Hoeveel calorieën je verbruikt tijdens het bewegen is afhankelijk van de intensiteit en je gewicht. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen heeft tips voor meer bewegen in je dagelijkse routine.

Als je beweegt verlies je vet, maar je spieren worden juist groter en sterker. En spieren wegen meer dan vet. Je verliest dus waarschijnlijk minder kilo's dan je verwacht. Je kunt zelfs zwaarder worden. Staar je dus niet blind op de weegschaal. Maar kijk of je broek misschien wat losser zit.

Bekijk meer tips voor bij sporten en afvallen.

Wat gebeurt er in je lichaam als je te veel wilt afvallen in korte tijd?

Helaas is heel snel afvallen niet zo makkelijk als het lijkt. Ga je rigoureus minder eten of volg je een crashdieet? Dan probeert het lichaam zoveel mogelijk energie vast te houden. Het gaat als het ware op spaarstand. Hierdoor worden de eigen reserves beschermd en verlies je minder gewicht.

De spaarstand van het lichaam is vooral gericht op het beschermen van de vetreserves. Eet je langere tijd heel weinig, dan verbrand je voornamelijk eiwitten afkomstig uit de spieren, waardoor je hoeveelheid spierweefsel snel afneemt. Spieren gebruiken meer energie dan vet. Hoe meer spieren je hebt, hoe meer energie je verbruikt.

Terug naar het oude gewicht

Het lichaam is er op gericht om zo veel mogelijk in evenwicht te blijven en om grote schommelingen te voorkomen. Val je veel af in een korte tijd, dan verstoor je dit evenwicht. Je lichaam wil weer in balans komen door terug te gaan naar het oude gewicht. Zelfs één jaar na het volgen van een streng dieet blijft je lichaam nog om extra eten vragen. Daardoor is de kans groot dat je weer aankomt en uitkomt op je startgewicht.

Ook de vetcellen in je lichaam willen weer graag terug naar hun oude staat. Wanneer vet uit de cellen gehaald wordt, ervaren de cellen een vorm van stress. Ze zullen er van alles aan doen om de voorraad vet weer aan te vullen.

Val daarom op de juiste manier af. Zo kan je lichaam wennen aan het nieuwe gewicht. Dan is de kans ook groter dat jij je nieuwe gewicht blijft houden.

