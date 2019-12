Afvallen met maaltijdvervangers, dat is het Cambridge dieet. Je telt geen calorieën, maar gebruikt speciale maaltijdvervangers. Soms nog wat aangevuld met gewone voeding. Maar hoe is het dieet opgebouwd? En wat zijn de voor- en nadelen van dit dieet?

Wat is het Cambridge Weight Plan?

Met het Cambridge Weight Plan of Cambridge dieet val je af met maaltijdvervangers. Heb je je ideale gewicht bereikt, dan ga je stapje voor stapje weer over op gewone voeding. De maaltijdvervangers zelf bevatten weinig koolhydraten. Dit moet zorgen voor meer gewichtsverlies. Echt nieuw is het dieet niet, het stamt al uit de jaren zestig. Toen heeft dr. Alan Howard het dieet ontwikkeld.

Werkt het Cambridge Weight Plan?

De kans dat je met het Cambridge dieet veel gewicht verliest is groot. Hoeveel en hoe snel is afhankelijk van waar je instapt en hoe lang je de stappen volhoudt. Let wel op dat te snel afvallen nooit gezond is. Of het gewicht er af blijft na het dieet is afhankelijk van de voedingsgewoontes die je daarna weer aanneemt. De Cambridge maaltijdvervangers bevatten verschillende vitaminen en mineralen, maar ze hebben lang niet alles wat gewone voeding ook levert. Het is daarom niet verstandig om dit dieet voor langere tijd vol te houden.

Consulent

Afvallen met het Cambridge dieet kan alleen onder begeleiding van een consulent. Je kunt zelf een consulent kiezen. Met hem of haar heb je dan een intakegesprek waarna je kunt beginnen. Voor het intakegesprek moet je wel betalen. Let op, want de prijzen verschillen per consulent. De begeleiding tijdens het dieet is wel gratis. De maaltijdvervangers moet je nog wel zelf aanschaffen. Dit kan alleen bij je consulent.

De consulenten van het Cambridge Weight Plan volgen een interne opleiding. Zij hoeven dus geen voedingskundige achtergrond te hebben.

Stappenplan

Het stappenpenplan bestaat uit 7 stappen. Samen met de consulent bepaal je waar je instapt en hoe lang je een bepaalde stap volhoudt. Bij elke stap komen er weer producten bij die je mag eten. In de tabel een overzicht van wat je mag eten en hoeveel porties.

maaltijdvervangers groente eiwit zuivel fruit granen pasta Stap 1 total reset 3 0 0 0 0 0 0 Stap 2 back to basic 3 1/2 1 0 0 0 0 Stap 3 basic + 3 3/4 1 1 0 0 0 Stap 4 in between 2 1 1 2 1 1 0 Stap 5 hi five 2 1 1 2 1 2 0 Stap 6 in the mix 1 1 1 3 1 2 1 Stap 7 my life 1 1 1 3 2 4 4

De voor- en nadelen

Positieve punten:

Met alleen maaltijdvervangers, of enkel wat groente en eiwitten, is de kans erg groot dat je gewicht verliest.

Je kunt het Cambridge dieet alleen volgen onder begeleiding van een consulent. Begeleiding maakt de kans van slagen groter.

Je hebt een duidelijk beeld van wat je wel en niet mag eten.

Negatieve punten: