Dikker worden doe je zo: 10 tips

Wie probeert af te vallen, zal jaloers zijn op iemand die dikker wil worden. Zoveel eten als je wilt? Daar doe ik het voor, denken veel lijners. Die jaloezie is onterecht. Aankomen kost vaak meer moeite dan afvallen. Je mag al trots zijn als je in 3 tot 4 weken 1 kilo aankomt. En puddingbroodjes komen er niet bij aan te pas. Als het goed is tenminste.

Ook een te laag gewicht is niet gezond. Denk je dat je te dun bent? Onderaan deze pagina vind je een handige manier om je BMI te berekenen.

Wanneer heb je ondergewicht?

Een beetje dunner zijn dan gemiddeld is op zich niet erg. Zolang je gezond bent en genoeg (en gezond) eet, is er geen probleem. Van ondergewicht is sprake als je minder weegt dan goed is voor je gezondheid. Over het algemeen geldt dat je ondergewicht hebt wanneer je BMI lager is dan 18,5. Wil je weten of je ondergewicht hebt, bereken dan je BMI.

Soms speelt de leefstijl een rol bij het ontstaan van ondergewicht. Bijvoorbeeld senioren die moeite hebben met kauwen of slikken lopen een kans op een te laag gewicht. Een te laag gewicht kan ook ontstaan omdat je door langdurige stress geen hap door je keel krijgt. Maar er zijn ook mensen die gezond zijn en gezond leven en toch ondergewicht hebben.

Een enkeling heeft fors ondergewicht omdat gewicht verliezen een obsessie is geworden. Diëten slaat dan door in een eetstoornis zoals anorexia of boulimia.

Wat zijn de gevolgen van ondergewicht?

Ondergewicht kan risico's voor de gezondheid met zich meebrengen. Het kan je conditie verslechteren en je lusteloos en moe maken. Hierdoor kun je sneller ziek worden. Wie ondergewicht heeft en te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt, kan op de lange termijn bijvoorbeeld bloedarmoede door ijzergebrek krijgen en botbreuken door osteoporose (botontkalking).

10 tips om aan te komen

Wil je aankomen, dan kan het verleidelijk zijn om je te storten op pudding- en saucijzenbroodjes, snickers, een hele zak chips of een halve slagroomtaart. Maar ook voor iemand die te mager is, is dit soort voedsel ongezond. Wat te doen?

Eet 'normaal' 3 keer per dag. Ontbijt goed. Lunch goed. Kook 's avonds lekker, vers en gezond. Las daarnaast extra eetmomenten in voor een gezond tussendoortje. Fruit, een boterham, dadels, vijgen, zuidvruchten of noten. Probeer in totaal 6 keer per dag iets te eten. Zorg voor variatie in smaak (zoet-hartig), in temperatuur (warm-koud), kleur en keuze van ingrediënten en bereidingsmethoden. Maak het eten en de tussendoortjes niet te zwaar en te vet. Te vet eten remt de eetlust, terwijl het juist de bedoeling is elke paar uur iets te eten als je wilt aankomen. Van friszure dingen wordt je eetlust vaak groter. Probeer het eens met een glas vruchten- of tomatensap of een paar stukken of partjes fruit. Neem een half uur voor je warme maaltijd een kop bouillon. Dat wil de trek ook nog wel eens op gang brengen. Zorg voor voldoende rust, ontspanning en lichaamsbeweging. Haal een goede basisvoorraad boodschappen in huis, zodat er altijd iets te eten is, ook voor tussendoor. Drink zuiveldranken of smoothies. Hiermee krijg je makkelijk extra calorieën en eiwitten binnen. Lukt het niet op eigen kracht om op gewicht te komen? Schakel dan een diëtist in. Bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten of de Diëtisten Coöperatie Nederland vind je een diëtist bij jou in de buurt.

Hoe krijg je extra's binnen?

Extraatjes eten om aan te komen hoeven niet alleen maar ongezond of vetrijk te zijn. Denk er eens aan om de volgende voedingsmiddelen te eten/drinken:

Beschuit met banaan

Knäckebröd met tonijnsalade

Cracker met rosbief of fricandeau

Eet een tosti met kaas, ham en plakjes ananas of appel

Mueslibol met margarine

Een glas melk, karnemelk, yoghurtdrank

Kommetje yoghurt met vruchten

Kop soep met stukjes kip of soepballetjes, groente, vermicelli of rijst, met een stukje stokbrood

Medicijnen die ondergewicht kunnen veroorzaken

Sommige medicijnen kunnen ook ervoor zorgen dat je gewicht daalt tot onder een gezond niveau. Veel geneesmiddelen hebben namelijk één of meer bijwerkingen die invloed kunnen hebben op de eetlust of de hoeveelheid voedingsstoffen in je lichaam. Dit varieert van verminderd reuk- en smaakvermogen of minder trek, tot misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping of diarree.

Plasmiddelen kunnen soms een (bovenmatig) verhoogde uitscheiding van mineralen tot gevolg hebben.

Sommige laxeermiddelen remmen de opname van calcium en vetoplosbare vitaminen.

Psychofarmaca (slaapmiddelen of antidepressiva bijvoorbeeld), verhogen in het algemeen de eetlust, maar kunnen vooral bij overdosering een tegengesteld effect hebben.

ADHD-medicatie zoals Ritalin kunnen de eetlust remmen.

Bereken hier je BMI