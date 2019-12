Tijdens lange dagen en zachte temperaturen in het voorjaar en de zomer is het ideaal hardloopweer. Voorkom blessures met deze tips voor zowel onervaren als ervaren hardlopers.

6 hardlooptips

1. Voordat je begint: laat je eerst medisch keuren door de huisarts of een sport-medisch adviescentrum. Veel verzekeraars vergoeden dit.

2. Let op je houding:

Kijk vooruit, met je kin iets naar de borst gericht;

Loop met rechte romp;

Houd de schouders ontspannen en de armen in een hoek van 90 graden;

Sluit je vingers en maak een ontspannen vuist;

Maak de paslengte niet te groot. Liever meer passen dan te grote passen. Dat levert energieverlies op;

Land zoveel mogelijk op de middenvoet;

Raak met je voet de grond recht onder je lichaam, niet ervoor;

Til je voeten niet overdreven hoog op.

3. Eet licht verteerbaar en minstens 2 uur voor het lopen.

4. Draag niet teveel kleding. Dat kost energie en je lijf kan z'n warmte niet goed kwijt.

5. Let niet op het ritme van je ademhaling, dit gaat tijdens het lopen vanzelf in een bepaald ritme.

6. Hardlopen in een groep is gezellig en geeft een stok achter de deur. Het is voor de langzamere lopers dan wel prettig als zij het tempo kunnen bepalen.

Lees ook: