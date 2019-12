Hoe herken je een goede gewichtsconsulent?

Groot verschil in kwaliteit

In een test onder 23 gewichtsconsulenten (pdf) lieten we 4 mysteryshoppers met overgewicht zich een voedings- en beweegadvies aanmeten. Het blijkt dat de onderlinge verschillen tussen gewichtsconsulenten groot zijn. Zo vroegen 12 consulenten niet naar het medicijngebruik en vroegen 8 consulenten niet naar medische klachten, terwijl dit essentiële vragen zijn.

Medische klachten? Ga naar een diëtist

Een gewichtsconsulent begeleidt alleen gezonde cliënten en mag geen advies geven bij medische klachten. Heb je bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, obesitas, een hart- of vaatziekte of diabetes? Dan zal de gewichtsconsulent je moeten doorverwijzen naar een diëtist of naar de huisarts.

Hoe weet je welke gewichtsconsulent goed is?

Kies voor een BGN-gewichtsconsulent

Het is verstandig om als eerste stap een consulent te kiezen die zich heeft aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). De BGN stelt namelijk verschillende kwaliteitseisen aan haar leden. Je kunt een aangesloten gewichtsconsulent vinden via de BGN.

Een BGN-aansluiting wil echter nog niet zeggen dat de gewichtsconsulent zich aan de voorgeschreven eisen houdt. Let dus goed op de vragen die de consulent stelt.

Geef je verwachtingen aan

Maak duidelijk bij het maken van een afspraak dat je verwacht dat je gedetailleerde en persoonlijke adviezen krijgt om je voedingspatroon en eetgedrag aan te kunnen passen. Gewichtsconsulenten die hier geen rekening mee houden, kunnen namelijk ook geen effectief advies geven.

Let op de vragen tijdens het consult

Een goede gewichtsconsulent probeert je persoonlijke situatie, je motivatie en wensen eerst zo goed mogelijk in kaart te brengen. De consulent zal daarom verschillende vragen stellen, zoals over:

medische klachten

gebruik van supplementen en medicijnen

je reden om te willen afvallen

je streefgewicht

je huidige eetpatroon

mate van beweging

je huidige lengte en gewicht (bij voorkeur wordt dit ook gemeten)

Al deze informatie is nodig om een goed advies te kunnen geven en om te bepalen of de consulent je überhaupt mag behandelen. Het kan zijn dat de consulent sommige van deze aspecten al vóór het eerste gesprek navraagt, zoals je eetpatroon door middel van een eetdagboek. Merk je dat meerdere aspecten niet aan bod zijn gekomen, doe je er goed aan een andere consulent te kiezen.

Let op het advies: persoonlijk en haalbaar

Op basis van de verkregen informatie geeft de gewichtsconsulent adviezen die op jouw situatie zijn afgestemd. Daarvoor is het nodig dat de consulent samen met jou concrete, meetbare en haalbare doelen stelt. Houdt de consulent geen rekening met jouw situatie en voorkeuren, dan is de kans groter dat je minder gemotiveerd aan de slag gaat of de adviezen niet helemaal opvolgt. Daardoor kun je je streefgewicht niet halen.

Verboden voedingsmiddelen

Het is nooit de bedoeling om groepen voedingsmiddelen helemaal te vermijden of juist heel specifieke producten te moeten gebruiken, die een wonderwerking zouden hebben op bijvoorbeeld de verbranding. Ook horen gewichtsconsulenten geen afslankproducten of maaltijdvervangers te verkopen en geen crashdiëten aan te raden. Het kan wel zo zijn dat de consulent adviseert om bepaalde groepen voedingsmiddelen meer of minder te gebruiken.

Let op de coaching

Ben je eenmaal gestart met de gestelde doelen, dan zal de gewichtsconsulent je moeten blijven coachen. Daar hoort bij dat de consulent uitleg geeft over de keuzes en stappen die je maakt en hoe dat invloed heeft op je doelen. Een goede consulent bespreekt de voortgang samen met jou en houdt bij of de doelen moeten worden bijgesteld.

Als je merkt dat de adviezen niet heel bruikbaar zijn en je niet gemotiveerd wordt door de consulent, kun je je beter laten begeleiden door een andere consulent.

Tarieven

De tarieven voor een eerste consult bij een gewichtsconsulent kunnen veel verschillen: van €40 tot wel €70 voor een uur. Vervolgconsulten van een half uur kunnen variëren van €18 tot ongeveer €35. Het kan ook voorkomen dat gewichtsconsulenten pakketten aanbieden of betere tarieven hanteren voor een duo-consult. Dat is een consult met 2 cliënten tegelijk. Onthoud dat tarieven nooit een indicatie zijn voor kwaliteit.

Verzekering

Behandelingen door een gewichtsconsulent worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak kun je met een aanvullende verzekering wel vergoeding krijgen. Bekijk in de zorgvergelijker de vergoedingen.

Gewichtsconsulent of diëtist?

Gewichtsconsulenten hebben geen beschermd beroep. Iedereen mag zich een gewichtsconsulent noemen. Er is wel een opleiding tot gewichtsconsulent. Een diploma is 1 van de eisen die de BGN stelt aan haar leden. BGN-gewichtsconsulenten horen te adviseren volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en de 'Schijf van Vijf' van het Voedingscentrum. Ze mogen geen cliënten behandelen met medische klachten.

Een diëtist heeft wel een beschermd beroep, dat alleen mag worden uitgeoefend na een voltooiing van een hbo-opleiding. Diëtisten mogen, naast de taken van een gewichtsconsulent ook cliënten met een ziekte of medische klachten begeleiden.

