Mijn kind is te dik

Steeds meer kinderen zijn te dik en te dikke kinderen zijn ook steeds dikker. Dikke kinderen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van ziektes op latere leeftijd. Maar ook in de jonge jaren hebben ze last van hun gewicht. Denk hierbij ook aan pesten of gebrek aan zelfvertrouwen. Wat kun je doen om je kind te helpen?

Hoe weet je of jouw kind te dik is?

Om te bepalen of iemand te dik is wordt vaak de Body Mass Index (BMI) gebruikt. Voor een volwassene is een BMI tussen de 18,5 en 25 gezond. Deze waardes zijn niet zomaar te gebruiken voor kinderen. Het lichaam van kinderen is nog volop in ontwikkeling. Daarom zijn speciale BMI-waarden voor kinderen ontwikkeld. Deze houden rekening met de leeftijd en het geslacht van het kind. Vanaf 18 jaar kun je de waardes voor volwassenen gebruiken.

Met de BMI-test kun je eenvoudig de BMI van je kind berekenen. Je kunt de BMI ook zelf uitrekenen door het gewicht te delen door de lengte (in meters). De uitkomst deel je nog een keer door de lengte. Dus BMI = gewicht/lengte/lengte. Check vervolgens de uitkomst met de waarden in de tabel.

Let op: er zijn verschillende tabellen voor jongens en meisjes.

Jongens

Leeftijd Ondergewicht Gezond gewicht Overgewicht Obesitas 4 < 13,52 13,52 - 17,55 17,55 - 19,92 > 19,92 5 < 13,51 13,31 - 17,42 17,42 - 19.30 > 19,30 6 < 13,15 13,15 - 17,55 17,55 - 19,78 > 19,78 7 < 13,08 13,08 - 17,92 17,92 - 20,63 > 20,63 8 < 13,11 13,11 - 18,44 18,44 - 21,60 > 21,60 9 < 13,24 13,24 - 19,10 19,10 - 22,77 > 22,77 10 < 13,45 13,45 - 19,84 19,84 - 24,00 > 24,00 11 < 13,72 13,72 - 20,55 20,55 - 25,10 > 25,10 12 < 14,05 14,05 - 21,22 21,22 - 26,02 > 26,02 13 < 14,48 14,48 - 21,91 21,91 - 26,84 > 26,84 14 < 15,01 15,01 - 22,62 22,62 - 27,63 > 27,63 15 < 15,55 15,55 - 23,29 23,29 - 28,30 > 28,30 16 < 16,08 16,08 - 23,90 23,90 - 28,88 > 28,88 17 < 16,58 16,58 - 24,46 24,46 - 29,41 > 29,41 18 < 17,00 17,00 - 25,00 25,00 - 30,00 > 30,00

Meisjes

Leeftijd Ondergewicht Gezond gewicht Overgewicht Obesitas 4 < 13,34 13,34 - 17,28 17,28 - 19,15 > 19,15 5 < 13,09 13,09 - 17,15 17,15 - 19.17 > 19,17 6 < 12,93 12,93 - 17,34 17,34 - 19,65 > 19,65 7 < 12,91 12,91 - 17,75 17,75 - 20,51 > 20,51 8 < 13,00 13,00 - 18,35 18,35 - 21,57 > 21,57 9 < 13,18 13,18 - 19,07 19,07 - 22,81 > 22,81 10 < 13,43 13,43 - 19,86 19,86 - 24,11 > 24,11 11 < 13,79 13,79 - 20,74 20,74 - 25,42 > 25,42 12 < 14,28 14,28 - 21,68 21,68 - 26,67 > 26,67 13 < 14,85 14,85 - 22,58 22,58 - 27,76 > 27,76 14 < 15,43 15,43 - 23,34 23,34 - 28,57 > 28,57 15 < 15,98 15,98 - 23,94 23,94 - 29,11 > 29,11 16 < 16,44 16,44 - 24,37 24,37 - 29,43 > 29,43 17 < 16,77 16,77 - 24,70 24,70 - 29,69 > 29,69 18 < 17,00 17,00 - 25,00 25,00 - 30,00 > 30,00

Bron: alles over gezond eten en bewegen met kinderen van 7-18 jaar van het Voedingscentrum.

Mijn kind is te dik, wat nu?

Kinderen zitten nog in de groei. Ze hebben voldoende voedingsstoffen nodig om te kunnen ontwikkelen. Daarom is het niet verstandig om ze op een streng dieet te zetten en te veel laten afvallen in een week. Daarnaast zijn niet alle diëten even geschikt om te gebruiken voor kinderen. Ook geldt dat wanneer ze stoppen met een dieet het gewicht weer zal toenemen.

Vaak is het voor een kind genoeg om op gewicht te blijven. Het is dan mogelijk om als het ware over het overgewicht heen te groeien. In sommige gevallen is het echter wel wenselijk om gewicht te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van ernstig overgewicht en groeien alleen niet voldoende is. Maak daarom een afspraak met de huisarts om samen te kijken wat de beste aanpak van het overgewicht is. Natuurlijk is het ook belangrijk om het kind hier ook bij te betrekken.

Wat kan ik zelf doen als mijn kind te dik is?

Kleine veranderingen die je zelf al kunt doorvoeren. Deze zullen niet direct leiden tot een drastisch gewichtsverlies, maar helpen wel bij een gezonde leefstijl.

Meer bewegen

Bewegen verkleint de kans op bepaalde ziektes, verbruik meer energie en verbetert de stoelgang. De norm gezond bewegen voor kinderen is om dagelijks minimaal 1 uur te bewegen. Hierbij moet de hartslag iets hoger en de ademhaling iets sneller zijn dan normaal.



Bewegen is meer dan alleen sporten. Buitenspelen, op de fiets naar school of lopen. Het is wel belangrijk te kiezen voor een sport of manier van bewegen die past bij je kind. Wanneer bewegen leuk is, is het makkelijker vol te houden. Een ander bijkomend voordeel is dat kinderen die meer bewegen automatisch ook minder stilzitten achter de tv of computer. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat lang achter elkaar stilzitten slecht is voor de gezondheid.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen geeft nog meer tips om meer te gaan bewegen.

Elke dag ontbijten

Kinderen die niet ontbijten kunnen zich minder goed concentreren. Dit heeft invloed op de schoolprestatie van je kind. Daarnaast blijkt niet ontbijten ook ongunstig voor het gewicht van je kind. Het snackt dan vaak meer in de loop van de ochtend en snacks zorgen juist voor veel energie en weinig goede voedingsstoffen.

Heeft je kind moeite met ontbijten, begin dan met kleine porties. Een beetje fruit of wat pap of een cracker is ook goed.

Minder frisdrank

Hierbij gaat het niet alleen om cola of sinas, maar om alle dranken met suikers. Zo lijken vruchtendranken (zoals sinaasappelsap) gezond, maar bevatten deze net zo veel suikers en energie als cola. Ook thee met suiker of sterke aanmaaklimonade bevatten veel suiker.

Om de dorst te lessen is water prima. Om het wat op te leuken kun je bijvoorbeeld komkommer of frambozen aan het water toevoegen voor de smaak. Ook thee met een smaakje kan toch zoet smaken zonder dat ze suiker bevatten.

Verminder tussendoortjes

Tussendoortjes geven ongemerkt vaak veel calorieën. Het is ook helemaal niet nodig om altijd te eten als je trek hebt. Toch kan een tussendoortje af en toe best. Is je kind gewend om op vaste tijden iets te eten te krijgen, dan zal het ook minder vragen om tussendoortjes.

Doe zelf mee

Een kind dat te dik is, heeft het al moeilijk genoeg. Tegenwoordig komen we overal in aanraking met eten. Op elke hoek van de straat is eten te koop en er wordt volop reclame voor gemaakt. Helaas kun je hier niet altijd invloed op uitoefenen, maar door zelf het goede voorbeeld te geven, help je je kind op de goede weg. Daarnaast is het voor een kind ook niet leuk als het geen chips mag, maar de rest van een gezin wel.

Wat zijn de gevolgen van overgewicht bij kinderen?

Dikke kinderen hebben vaak last van chronische ziektes die veel bij volwassenen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn een te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterolgehalte, maar ook diabetes type 2. Dit stond vroeger bekend als 'ouderdomssuiker', omdat het ouderen waren die deze vorm van diabetes ontwikkelden. Maar ook gewrichten leiden onder overgewicht. Hierdoor kan een dik kind vaak niet lekker meespelen met leeftijdgenootjes.

Overgewicht op jonge leeftijd heeft ook op latere leeftijd invloed. Zo heeft een te dik kind een grotere kans op overgewicht op latere leeftijd. Daarnaast verhoogt het de kans op ziekte en sterfte op latere leeftijd.

