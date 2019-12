Koolhydraatarme en eiwitrijke diëten

Als je koolhydraatarm eet, wil je weinig suikers binnenkrijgen want suikers zijn koolhydraten. Eet je eiwitrijk, dan wil je veel producten zoals vlees en zuivel binnenkrijgen. In de praktijk lijken deze 2 diëten veel op elkaar, want koolhydraten worden vaak vervangen door eiwitten. Maar wat kun je wel en niet eten? En wat zijn de voor- en nadelen van zo'n dieet?

Koolhydraatarm

Bij een koolhydraatarm dieet eet je zo min mogelijk koolhydraatrijke producten. Koolhydraten is de verzamelnaam voor zetmeel en suikers, die je lichaam energie leveren.

Variaties

Het koolhydraatarme dieet kent meerdere variaties:

Zo min mogelijk koolhydraten . In dit dieet komen geen voedingsmiddelen voor die veel koolhydraten bevatten, zoals granen, brood, aardappelen, fruit en gezoete producten. Een van de bekendste grondleggers is Atkins: hij maakte dit dieet in 1972 al populair. Door het weglaten van graanproducten en fruit bevat de voeding overigens snel te weinig vezels.

. In dit dieet komen geen voedingsmiddelen voor die veel koolhydraten bevatten, zoals granen, brood, aardappelen, fruit en gezoete producten. Een van de bekendste grondleggers is Atkins: hij maakte dit dieet in 1972 al populair. Door het weglaten van graanproducten en fruit bevat de voeding overigens snel te weinig vezels. Suikervrij . Dit komt er meestal op neer dat je geen (tafel)suiker en gezoete producten mag eten, maar wel fruit, volkorenpasta en volkorenbrood.

. Dit komt er meestal op neer dat je geen (tafel)suiker en gezoete producten mag eten, maar wel fruit, volkorenpasta en volkorenbrood. Laag glycemische index (GI). Producten met een lage GI laten het bloedsuikergehalte minder snel stijgen dan producten met een hoge GI. Door producten te eten met een lage GI zou je afvallen. Producten met een lage GI zijn volkorenproducten, groente en peulvruchten. Producten als bananen en aardappelen hebben juist een hoge GI. Dat het eten van laag GI-producten zou helpen bij afvallen is niet wetenschappelijk onderbouwd.

Eiwitrijk

Net als koolhydraten zijn eiwitten een bron van energie en bovenal een bouwstof voor het lichaam, zoals spieren. Daarnaast geeft het eten van eiwitten je een vol gevoel en behoud je relatief meer spiermassa tijdens het afvallen.

Een eiwitrijk dieet is niet per definitie hetzelfde als een koolhydraatarm dieet, maar in de praktijk komt het vaak op hetzelfde neer. Immers, wanneer je energie niet uit koolhydraten haalt zal je deze moeten vervangen door eiwitten en/of vetten. In een eiwitrijkdieet wordt de nadruk gelegd op het eten van vlees, vis en peulvruchten.

Wat mag je wél en wat mag je niet eten?

Welke voedingsmiddelen in welke hoeveelheden je mag eten ligt aan hoe strikt je het koolhydraatarme dieet volgt. Je kunt kiezen voor een strenge of mildere vorm. Als je bijvoorbeeld stopt met het drinken van suikerrijke frisdranken en het eten van snoepgoed dan gaat de hoeveelheid koolhydraten in je voeding al enorm naar beneden. Daarnaast kun je dan zelf bepalen of je ook wilt minderen in de koolhydraten uit aardappelen, brood, pasta of rijst. Bijvoorbeeld door kleinere porties te eten.

Als je kiest om een koolhydraatarm dieet heel strikt te volgen, dan wordt vaak aangeraden om in een latere fase van het dieet de hoeveelheid koolhydraten iets op te voeren. Je kunt op de lange termijn namelijk niet helemaal zonder koolhydraten. Als je je strikt aan de regels houdt mag je alleen eiwitrijke en/of koolhydraatarme producten eten, koolhydraatrijke voedingsmiddelen moet je vermijden.

Eiwitten en koolhydraten in voeding

Eiwitrijke producten:

Vis

Vlees en gevogelte

Zuivel

Eieren

Peulvruchten

Vleesvervangers

Pitten, noten en zaden

Koolhydraatarme producten:

Groenten

Onbewerkt vlees en onbewerkte vis

Room, boter, oliën

Pitten, noten en zaden

Avocado's

Ongezoete zuivelproducten

Koolhydraatrijke producten:

Brood

Pasta

Rijst

Andere graanproducten zoals haver en rogge

Aardappelen

Fruit

Producten met veel toegevoegd suiker (gebak en banket, snoep, melkchocolade)

Chips

Noten met een coating (borrelnoten, Japanse mixen, etc.)

Gezoete dranken (vruchtensappen, suikerrijke frisdranken)

Gepaneerde producten

Voordelen koolhydraatarm en eiwitrijk eten

Veel mensen vallen af met de combinatie van eiwitrijk en koolhydraatarm.

Soms kunnen diabetes type 2 patiënten hun diabetes onder controle krijgen. Mits goed begeleid door een gespecialiseerde diëtist.

Producten met veel toegevoegde suikers laten staan sluit aan bij de aanbevelingen van de World Health Organisation om de inname van vrije suikers te beperken.

Eiwitten verzadigen meer dan koolhydraten en vetten.

Eiwitten eten helpen bij het behoud van spiermassa tijdens het afvallen.

Bij zowel eiwitrijk als koolhydraatarm hoef je geen punten of calorieën te tellen.

Nadelen koolhydraatarm en eiwitrijk eten