De schrijver van 'Het mediterrane dieet', Dr. Fedon Alexander Lindberg, is internist en heeft meer dan 20 jaar ervaring met hormonale- en stofwisselingsstoornissen, zoals diabetes en obesitas. Zijn methode is gericht op de Glycemische Index (GI) en de Glycemische Lading (GL) ten behoeve van een stabiele bloedsuikerspiegel. Is 'Het mediterrane dieet' een aanrader?

Wat is Het mediterrane dieet?

Volgens de auteur van 'Het mediterrane dieet' zijn de GI en de GL principes die kunnen helpen bij de keus van de juiste koolhydraten. Koolhydraten die snel worden verteerd en opgenomen in het lichaam, hebben een hoge GI die de bloedsuikerspiegel snel laat stijgen. Je moet dus bij voorkeur koolhydraten eten met een lage GI, de zogenoemde 'langzame' koolhydraten.

Het mediterrane dieet is geen sneldieet maar een voedingsconcept dat je levenslang moet volgen en waardoor je slank blijft op een natuurlijke manier. Volgens Lindberg is het met name geschikt voor mensen die snel dik worden en voor wie al te zwaar is. Per week val je ongeveer 0,5 tot 1 kilo af. Met het mediterrane dieet hoef je geen calorieën te tellen of eten af te wegen, de palm van je hand is genoeg.

De meeste maaltijden in het mediterrane dieet bestaan uit: 1/3 eiwitten (A, 1 handpalm); 2/3 laagglycemische koolhydraten (B, 2 handpalmen). Om glycemische waarde van een voedingsmidddel te kunnen achterhalen, bevat het boek ook een lijst met de GI- en GL-waarden van 200 producten.

Menuschema voor 4 weken

Het menuschema moet mensen de nieuwe manier van eten aanleren. Je hoeft je er niet streng aan te houden, de hoeveelheden zijn richtlijnen, maar elke maaltijd moet wel de juiste verhouding eiwitten-koolhydraten bevatten. Verder is regelmatig eten belangrijk, net als afwisseling.

Fabels

In het boek Het mediterrane dieet staan nogal wat voedingskundige 'fabels'. Twee voorbeelden: