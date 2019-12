Peijnenburg Zero: review

Conclusie

Ontbijtkoek zonder toegevoegde suiker bevat een kwart minder calorieën. Toch waarderen onze proevers de smaak nog steeds: de ontbijtkoek zero is wat donkerder en iets anders van structuur, maar daardoor niet minder lekker. De suikervrije variant kost met €2,29 (475 gram) wel een stuk meer dan 'gewone' ontbijtkoek.

Lekker

Volgens Peijnenburg heeft de Zero-variant 100% smaak. En inderdaad, de helft van onze 10 proevers vindt deze ontbijtkoek zelfs lekkerder dan de 'normale' Peijnenburg. Het precieze smaakverschil vinden de proevers moeilijk te beschrijven. Sommige proevers noemen de koek 'smeuïger' en met een 'betere structuur'. Een ander vindt hem 'wat saaier en minder zoet'.

Suiker

Gewone ontbijtkoek is met 40% suiker - zo'n 5 suikerklontjes per plak - niet mega gezond. Geen gek idee dus om hier wat aan te veranderen. In de Pijnenburg Zero heeft die suiker plaats gemaakt voor de zoetstof xylitol (bekend van suikervrije kauwgom) en de zoetsmakende vezel oligofructose. Deze truc zorgt voor 23% minder calorieën en een stuk meer vezels dan de 'normale' ontbijtkoek.

Voedingswaarde

Voedingswaarde per plak (30 gram):

Product Energie (kcal) Vet (g) Koolhydraten (g) Suikers (g) Vezels (g) Peijnenburg Zero 72 0,5 16 0,6 6 Peijnenburg minder suiker 84 0,4 18 7 3 Peijnenburg volkoren 92 0,5 20 12 1 Peijnenburg naturel 93 0,5 21 12 1

