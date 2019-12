Heb ik een gezond gewicht? (BMI meten)

Voordat je je geschrokken op de weegschaal stort, moet je weten dat niet iedereen maat 34 hoeft te hebben en een maatje meer niet direct ongezond is. Heb je écht overgewicht of zit het tussen je oren? Bereken je BMI, je Body Mass Index, en doe de tailletest.

Hoe weet ik of ik overgewicht heb?

Er zijn verschillende methoden waarmee je kunt zien of je overgewicht of ondergewicht hebt. De Body Mass-index (BMI) en de tailletest zijn de meest gebruikte.

Body Mass Index (BMI)

De Body Mass Index (BMI) of de Quetelet Index (QI) zijn hetzelfde. Bij de BMI wordt gekeken naar de verhouding tussen je lengte en gewicht. De uitkomst geeft een schatting van de gezondheidsrisico's van je lichaamsgewicht. De BMI zegt niets over de plaats waar het vet zit. Gecombineerd met de tailletest krijg je meer inzicht in de verdeling van het vet.

BMI berekenen

Wil je weten of je overgewicht of ondergewicht hebt? Met de BMI-test onderaan deze pagina kun je eenvoudig je BMI-berekenen. Je kunt je BMI ook zelf berekenen door je lichaamsgewicht in kilo's te delen door het kwadraat van je lichaamslengte (lengte keer lengte, uitgedrukt in meters).

Een rekenvoorbeeld: voor iemand van 1,70 meter en 65 kilo geldt: 65 / (1,7 x 1,7) = 22,5. De BMI van deze persoon is dus 22,5.

Is de uitkomst:

minder dan 18,5: je hebt ondergewicht

je hebt ondergewicht tussen de 18,5 en 24,9: je hebt een gezond gewicht

je hebt een gezond gewicht tussen de 25 en 29,9: je hebt overgewicht

je hebt overgewicht boven de 30: je hebt obesitas (ernstig overgewicht)

De BMI geldt niet voor iedereen:

Bij mensen boven de 70 is de BMI geen goede maat meer, omdat hun lengte en lichaamssamenstelling verandert.

Voor kinderen gelden andere normen wat betreft je BMI.

Voor mensen die intensief sporten geeft de BMI niet altijd een goede indicatie. Spieren wegen zwaarder dan vet, waardoor de BMI van sporters soms hoog uitkomt maar niks zegt over de gezondheidsrisico's.

Bepaalde bevolkingsgroepen hebben ook andere BMI-waardes omdat de lichaamssamenstelling anders is.

Meet je taille!

De omvang van je taille kan ook een aardige indicatie zijn van gezondheidsrisico's. Er is namelijk een groot verband tussen de middelomtrek en de hoeveelheid vet in de buikholte. Ophoping van vet in de buikholte is een belangrijk oorzaak van ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hartinfarcten, beroerten en suikerziekte. Verder is de middelomtrek vrijwel onafhankelijk van de lichaamslengte.

Waarom moet ik mijn middel meten en niet een ander lichaamsdeel?

Mensen die te veel vet in de buikholte hebben, lopen meer kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen. De buikomvang is een onafhankelijke maat voor het vaststellen van overgewicht.

Zo meet je de middelomtrek

Meet de omtrek van je middel met een meetlint op het smalste gedeelte: tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen.

Is de uitkomst:

minder of gelijk aan 94 cm (mannen) of 80 cm (vrouwen): je hebt een normale buikomvang

je hebt een normale buikomvang tussen de 94 en 102 cm (mannen) of 80 en 88 cm (vrouwen): je hebt een vergrote buikomvang

je hebt een vergrote buikomvang groter of gelijk aan 102 cm (mannen) of 88 cm (vrouwen) : je hebt een ernstig vergrote buikomvang

Appel- of peermodel

Uit de tailletest kan blijken dat je een verhoogd risico hebt, terwijl je volgens de BMI geen overgewicht hebt. Dat komt door de manier waarop je lichaam het vet opslaat.

Meestal zijn de uitkomsten van beide tests hetzelfde. Is dit niet het geval, dan is de tailletest het belangrijkst, omdat vet in de buikholte (je lichaam heeft dan het zogeheten appelfiguur) meer risico’s met zich meebrengt dan vet op dijen en heupen (peerfiguur).

Heb je ondergewicht en wil je juist aankomen? Lees over gezond dikker worden.

Bereken jouw BMI

Vul onderstaande gegevens in en komt direct te weten of je volgens de BMI ondergewicht, een gezond gewicht of overgewicht hebt.