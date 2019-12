Wat is XL-S Medical?

XL-S Medical is een afslankpil waar een vezel in zit die de darmwerking en de vetopname beïnvloedt. Op de website van de producent bestel je voor €200 een kuur van 3 maanden. Dit is inclusief eet- en beweegadviezen. Het is daarbij mogelijk om een diëtist te raadplegen.

Wat doet deze pil?

Volgens de producent bindt de pil een kwart van de vetinname en vermindert de eetlust. Daarnaast heeft de pil een positief effect op de stoelgang. De producent geeft met de resultaten van een onderzoek aan dat dit resulteert in een klein gewichtsverlies. XL-S Medical claimt dat je 3x meer gewicht verliest, dan met beter eten en meer bewegen. Er zijn volgens XL-S Medical geen bijverschijnselen.

Hoe groot is het effect?

Een indicatie van de grootte van het effect is te zien aan het onderzoek dat geldt als de onderbouwing van het nut van deze pil. Dit onderzoek gaat als volgt: 125 proefpersonen met een gewicht van circa 80 tot 90 kilo (BMI gemiddeld 29,6) doen mee met het experiment. Ze krijgen allemaal het advies om beter te eten en meer te bewegen. De helft slikt vervolgens deze pil en de andere helft krijgt, zonder dat deze mensen het weten, een nepmiddel.

Na 3 maanden is het gemiddelde gewicht van de pilslikkers veranderd. De pilslikkers zijn gemiddeld 3,8 kg kwijt, de nepmiddel-slikkers 1,4 kg. Dat klinkt wellicht als een groot verschil, maar statistisch gezien is het effect klein. Hoe groter de groep proefpersonen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten worden.

Hoe gaat het op de lange duur?

Ook daar is een bescheiden experiment naar gedaan, waarvoor de proefpersonen een tweede ronde van 6 maanden doorliepen. Bij elkaar gebruikten ze dus 9 maanden deze therapie. De conclusie was dat over het algemeen het gewichtsverlies van de eerste ronde werd behouden in de tweede ronde. Wat na 9 maanden gebeurt is niet bekend.

De voor- en nadelen

Voordelen:

De producent maakt aannemelijk dat een klein gewichtsverlies door de pil mogelijk is.

Het onderzoek dat de producent als onderbouwing van het effect overlegt, geeft aan dat je dit effect bereikt zonder bijverschijnselen.

Nadelen:

De claim '3x meer gewichtsverlies, dan met beter eten en meer bewegen' is een handige formulering voor een klein effect dat in een specifiek onderzoek werd waargenomen. Wat je aan je voeding en beweging doet kan enorm verschillen. Het is dan de vraag of de pil altijd 3x meer effect geeft. Wat bewegen betreft konden de pilslikkers in het experiment een half uur per dag wandelen. Zou je per dag een half uur gaan rennen dan heb je een heel ander verhaal.

In het experiment werd erop gelet dat de proefpersonen bijna net zo vet aten als gemiddeld in Nederland het geval is. Belangrijk, want de pil werkt op vet. In de praktijk eet niet iedereen zoveel vet. Het is dan maar de vraag wat de pil doet.

Het is niet zo dat als je deze pil gebruikt je niet meer hoeft na te denken over je voeding en beweging. Integendeel, de hele begeleiding geeft aan dat het daar om draait.

Het getoonde effect op je gewicht is klein. Dat betekent dat iemand die veel kilo's kwijt wil hier hooguit een beginnetje aan heeft.

Het is duur.

Conclusie

XL-S Medical heeft een klein effect op je gewicht voor een hoge prijs. Daarbij is er maar weinig bewijs dat het echt werkt. Ook is er onzekerheid over wat de langere termijneffecten zijn. De claim '3x meer gewichtsverlies, dan met beter eten en meer bewegen' geldt alleen bij 1 bepaalde combinatie van eten en bewegen. En afvallen gaat toch al om goed eten en bewegen. Daarom geldt ons advies om dan maar direct met eten en bewegen aan de slag te gaan. En sla de pil over.

Tip: gezond afvallen

Wil je een paar kilootjes kwijt? Met de boeken Het Keuzedieet Kookboek en Het Keuzedieet lukt het zonder moeite! Met onder meer 200 smakelijke recepten en tips om slanke varianten van favoriete klassieke en gerechten te maken.

Lees ook: