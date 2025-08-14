AI van WhatsApp kijkt mee

Je kunt het (overwegend) blauwe cirkeltje niet missen, het staat rechts onder in de lijst met je chatcontacten. Zie je het daar niet? Dan zit het in de volgende app-update. Is dat nodig, nóg een AI-chatbot? Meta vindt van wel.

De chatbot is op 2 manieren te gebruiken. De eerste is door WhatsApp te openen, op het ringetje te tikken en Meta AI een vraag te stellen. De tweede manier is de chatbot een vraag te stellen terwijl je met iemand of in een chatgroep aan het appen bent. In dat geval typ je ‘@MetaAI’ tijdens het gesprek en stel je een vraag. Je gesprekspartner en eventuele andere deelnemers aan de chat zien de vraag en het antwoord.

Meta AI werkt net als veel andere chatbots zoals ChatGPT, Perplexity en Gemini. Je kunt hem van alles vragen, bijvoorbeeld om een recept of tips voor een stedentrip. Handig misschien, maar bedenk wel dat de antwoorden niet altijd kloppen. Volgens de maker zal de chatbot na een latere update ook afbeeldingen kunnen maken.

Kijkt Meta mee?

Maar dan: de privacy. Kan Meta voortaan alles lezen wat je typt? Nee. De end-to-endversleuteling van je appjes blijft volgens Meta gelden. Het bedrijf kan niet meekijken, alleen jij en de ontvanger(s) van je berichten kunnen die lezen. Dat wil zeggen: zolang je Meta AI niet in een gesprek gebruikt.

Alles wat je de chatbot vraagt wordt niet versleuteld verstuurd, en opgeslagen op de server van Meta. Dus ook als je in een WhatsApp-gesprek met iemand de chatbot tagt door ‘@MetaAI’ te typen, kijkt Meta mee. Meta kan de informatie lezen en gebruiken om de chatbot te verbeteren. Het is dus verstandig om dan geen vertrouwelijke informatie over jezelf of over anderen in te tikken.

Zet hem uit

Ga je de chatbot beslist niet gebruiken, dan wil je die cirkel natuurlijk van je scherm verwijderen. Helaas, dat kan niet. Daarvoor wil Meta te graag dat je de chatbot gaat gebruiken. Je kunt de chatfunctie wel uitschakelen, maar dat is heel omslachtig gemaakt: je moet hem per chat in de instellingen uitschakelen. En in groepen kan alleen de beheerder dit. Het gaat zo:

Open een chatgesprek en klik op de naam van de persoon of van de groeps-chat. Schakel ‘Geavanceerde privacy voor chats’ in. Dan kan niemand in die chat Meta AI nog gebruiken. Er kan meer niet: WhatsApp zal ontvangen foto’s en video’s niet meer op de telefoon opslaan en het is niet langer mogelijk chats door te sturen naar iemand anders. Je gesprekspartner krijg hierover een melding. Je gesprekpartner kan de functie weer uitschakelen. Doe dit desgewenst voor elke chat en chatgroep.

Meta heeft geen goede reputatie als het gaat om privacy, en de toevoeging van zijn chatbot aan WhatsApp maakt het niet beter. Ben je klaar met WhatsApp? Neem afscheid van Big Tech en overweeg Signal. Deze app doet hetzelfde als WhatsApp, maar is een stuk privacyvriendelijker. Met 2 miljoen Nederlandse gebruikers zit Signal in de lift, dus de kans is al groot dat veel je contacten hem al hebben of willen gaan gebruiken. Lees op onze website meer over Signal en hoe de app werkt.