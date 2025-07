Alternatieven voor WeTransfer

Wil je via internet grote bestanden versturen, dan is de kans groot dat je dat doet met WeTransfer. Medio juli lag deze dienst plots hevig onder vuur omdat WeTransfer de voorwaarden ging aanpassen. In de ‘Terms of Service’ stond dat je het bedrijf een ‘eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije licentie’ ging verlenen voor alle verstuurde bestanden met als doel de inhoud te gebruiken voor AI-training en commerciële doeleinden. Dus je foto’s, video’s en andere bestanden zouden gebruikt mogen worden voor het trainen van AI-modellen en voor reclame.

Het bedrijf achter WeTransfer schrok zo van de commotie, dat het binnen een paar uur de tekst aanpaste. In een verklaring stelde WeTransfer nog diezelfde dag dat bestanden alleen zullen worden gebruikt om de dienst te kunnen ‘ontwikkelen en verbeteren’. Maar dat is volgens onze privacyexperts zo breed, dat hier van alles onder kan vallen, ook het trainen van AI.

Niet meer Nederlands

WeTransfer is niet meer Nederlands, het is vorig jaar overgenomen door een Italiaans bedrijf met de naam Bending Spoons. Sindsdien is het gebruiksgemak van de gratis versie flink achteruit gegaan. Als je nu een bestand stuurt, moet de ontvanger dat binnen 3 dagen downloaden, daarna is het weg. Met de gratis versie kun je nog maar 3 GB per keer verzenden. Ten slotte is het aantal gratis transfers beperkt tot 10 per maand. Je bestanden worden niet end-to-end versleuteld, dus in theorie kan Wetransfer in je bestanden kijken.

Tijd voor een andere dienst? Er zijn meer dan genoeg betere alternatieven. We bekeken de vele concurrenten van WeTransfer en kwamen tot de volgende 4 aanraders.

SwissTransfer

Met het Zwitserse SwissTransfer kun je gratis bestanden tot wel 50 GB verzenden. Een account aanmaken is niet nodig. Als je kiest voor het genereren van een link (die je dan zelf naar iemand stuurt), hoef je geen mailadressen in te vullen. De server staat in Zwitserland, met een strenge privacywetgeving. De bestanden worden standaard na 30 dagen van de server verwijderd, maar je kunt kiezen voor een kortere bewaartijd én je kunt de bestanden met een wachtwoord beveiligen. De site is Engelstalig.

Wormhole is een Amerikaanse dienst, maar hij versleutelt je bestanden end-to-end, waardoor ook de makers van Wormhole (of de Amerikaanse overheid) er niet bij kunnen. Je kunt tot 5 GB tegelijk versturen via de servers van Wormhole. Wil je tussen de 5 en 10 GB versturen, dan gaan de bestanden niet naar Wormhole, maar moet de ontvanger ze rechtstreeks vanuit je computer downloaden. Je moet het browserscherm dan open houden tot het bestand is gedownload. Bestanden blijven niet langer dan een dag op de server van Wormhole. De site is grotendeels Nederlandstalig.

KPN Secure File Transfer van KPN (ook voor niet-klanten) zit officieel nog steeds in de testfase, maar bestaat al sinds 2019. Ook deze dienst versleutelt je bestanden end-to-end. De sleutel tot de bestanden stuur je apart naar de ontvanger in de vorm van een weblink of QR-code. Je kunt instellen hoelang en hoe vaak de bestanden te downloaden zijn. Voor een nog betere beveiliging kun je een wachtwoord instellen. En bestand mag maximaal 4 GB groot zijn.

Filemail is een Noorse dienst (en valt daarmee onder Europese privacywetgeving), maar de site is Nederlandstalig. Je kunt kiezen uit versturen als e-mail en versturen als link. Kies je voor link, dan hoef je geen mailadressen in te vullen. De link stuur je bijvoorbeeld per e-mail naar de ontvanger. Je kunt het bestand met een wachtwoord beveiligen en instellen hoelang de link werkzaam blijft: een dag tot een jaar of zelfs ‘altijd’. Tot 5 GB per zending is Filemail gratis te gebruiken.

In de Digitaalgids van september/oktober gaan we dieper in op de gratis verzenddiensten en hun voorwaarden.

