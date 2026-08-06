Back to school: nieuwe laptop kopen

Checklist voor een nieuwe laptop

Vergelijk je laptops? Gebruik dan deze boodschappenlijstjes als houvast.

Voor dagelijks gebruik

Voor internetten, e-mailen en eenvoudige kantoorprogramma’s.

Processor: AMD Ryzen 3 of Intel Core i3.

Werkgeheugen: 8 GB RAM.

Opslag: 256 GB.

Scherm: 14 inch, Full HD IPS-scherm.

Richtprijs: €500.

Voor creatief gebruik

Voor wie foto’s en video’s bewerkt en veel met kantoorprogramma’s werkt.

Processor: AMD Ryzen 5 of Intel Core i5.

Werkgeheugen: 16 GB RAM, dat je later kunt uitbreiden.

Opslag: 512 GB, die je later kunt uitbreiden.

Scherm: 15 inch, Full HD of 4K IPS-scherm.

Richtprijs: €700.

Voor zwaar gebruik

Voor wie 4K-video’s bewerkt en 3D-animaties maakt.

Processor: AMD Ryzen 7 of Intel Core i7.

Werkgeheugen: 32 GB RAM.

Opslag: 1 TB, die je later kunt uitbreiden.

Scherm: 16 inch, 4K met OLED of mini-led.

Richtprijs: €1500.

Welke onderdelen heb je nodig?

Processor

Heb je geen bijzondere eisen? Dan is een basisprocessor genoeg. Kies een Intel Core i3 of AMD Ryzen 3. Voor een Mac kies je een A18, M1 of M2.

Gebruik je de laptop veel en staan veel programma’s en vensters tegelijk open? Kies dan Intel Core i5 of AMD Ryzen 5. Voor een Mac kies je M2, M3, M4 of M5.

Er zijn ook krachtigere processoren. Denk aan Intel Core i7, AMD Ryzen 7, M3 Pro, M4 Pro of M5 Pro. Je hebt die alleen nodig voor werk waarbij de laptop veel moet rekenen. Dat geldt als je gamet, programmeert of ingewikkelde video’s bewerkt.

Werkgeheugen

8 GB werkgeheugen in basismodellen is genoeg voor licht werk. Denk aan e-mailen en internetten. Kies als het kan voor 16 GB. Dan blijft de laptop soepel werken met meerdere programma’s tegelijk.

Zoals we eerder schreven, kun je het werkgeheugen later vaak niet uitbreiden. 32 GB is alleen nodig voor werk waarbij de laptop veel moet rekenen.

Opslag

Hoeveel opslagruimte je nodig hebt, hangt af van het aantal en soort bestanden. Ook programma’s nemen ruimte in. Windows 11 vraagt ongeveer 30 GB. Microsoft 365 vraagt ongeveer 5 GB.

Minimaal 256 GB biedt genoeg ruimte voor dagelijks kantoorwerk. Werk je vaak met grote bestanden, zoals foto’s en video’s? Kies dan 512 GB of meer.

Combineer opslag op je laptop met online opslag, zoals Google Drive en OneDrive. Bewaar bestanden die je snel en vaak nodig hebt op je laptop. Bewaar andere bestanden op een externe harde schijf en online.

Scherm

Je meet de grootte van een scherm in inches. 1 inch is 2,54 cm. Een scherm van 13 inch heeft een diagonaal van ongeveer 33 cm.

Er zijn 3 groepen. De maten zijn 13 tot 14 inch en 15 tot 16 inch. De laatste groep is 17 inch of groter.

13 tot 14 inch

Kleine, lichte laptops hebben vaak een scherm van 13 tot 14 inch. Dit scherm gebruikt weinig stroom, maar is minder prettig voor een hele werkdag. Je lost dit op door een los scherm aan te sluiten.

15 tot 16 inch

Een scherm van 15 tot 16 inch biedt een goede balans. De laptop blijft vrij klein en het scherm geeft meer overzicht. Dat helpt bij grote Excel-bestanden en werk dat veel schermruimte vraagt. Denk aan video’s bewerken.

17 inch of groter

Een scherm van 17 inch of groter maakt de laptop een goede vervanger voor een desktop-pc. Het scherm is prettig tijdens lange werkdagen. Het geeft ook meer ruimte om foto’s en video’s te bewerken.

Laptops met zo’n scherm zijn groter, zwaarder en gebruiken meer stroom. Kies dit formaat alleen als je geen los scherm wilt of kunt aansluiten.