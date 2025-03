Beleggingsfraude via YouTube

Onzinverhaal

Ken je de nep-advertenties waarin BN’ers zogenaamd vertellen hoe je rijk kunt worden met beleggingen? Die advertenties verschijnen nu ook tussen YouTube-video’s. De fraudeurs misbruiken daarbij opnieuw foto’s van bekende Nederlanders. En AI wordt niet geschuwd. Zoals bij de foto van Geert Wilders, die op last van de Nederlandse Bank zou zijn opgepakt. 'Dit veranderde alles direct', staat onder de advertentie.

Klik je op de advertentie, dan kom je op de website van het AD of op NU.nl. Of nee, dat lijkt maar zo. Het zijn nepsites. Het 'krantenartikel' begint met 'De Nederlandse bank klaagt Geert Wilders aan voor opmerkingen in live-programma'. Wat volgt is een ellenlang onzinverhaal vol taalfouten over een beleggingssysteem.

Scams

Dit soort oplichtingspraktijken doken meer dan 5 jaar geleden al tot vervelens toe op op Facebook. De fraudeurs misbruikten foto’s en namen van BN’ers – waaronder die van Matthijs van Nieuwkerk, John de Mol en Jort Kelder – voor het aan de man brengen van frauduleuze beleggingen en ‘scams’ met cryptomunten. Er gingen mensen voor enorme bedragen het schip in. Er volgden rechtszaken tegen Facebook, maar dat verweerde zich door te stellen dat het technisch niet mogelijk is om de advertenties tegen te houden. De rechter vond dat Facebook het toch moest regelen.

Het was enige tijd rustig. Sinds vorig jaar duiken de advertenties – ook wel Celebbait genoemd – weer op. Nu (ook) op YouTube en in Google Nieuws. De advertenties van nu lijken qua stijl en inhoud kopieën van die van destijds. NU.nl ontdekte de advertenties ook al en meldde ze bij Google. Het antwoord was vaak teleurstellend: volgens Google is het technisch niet mogelijk om de advertenties tegen te houden. De fraudeurs gebruiken duizenden accounts tegelijk en trucjes om hun rommel ongemerkt te posten, meldde Google aan NU.nl.

Omdat de nepwebsites lijken op NU.nl en die van het AD is het niet uitgesloten dat er weer mensen in gaan trappen.

