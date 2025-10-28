Bescherm jezelf tegen neptelefoontjes

Hoe werkt nummerspoofing?

Criminelen kunnen telefoonnummers eenvoudig vervalsen met goedkope software. Of ze gebruiken een dienst die eigenlijk bedoeld is voor bijvoorbeeld callcenters. Zo kunnen ze bellen met een nepnummer dat lijkt op dat van je bank, de politie of zelfs een gewoon 06-nummer van iemand anders.

Omdat het nummer van je bank of de politie er vertrouwd uitziet, neem je sneller op. Vervolgens proberen de oplichters je bang te maken: ze zeggen dat er fraude is met je rekening of dat je computer gehackt is. Daarna vragen ze om vertrouwelijke gegevens, inlogcodes of toegang tot je computer. In werkelijkheid proberen ze je geld of gegevens te stelen.

Wat kun je doen tegen spoofing?

Je kunt niet voorkomen dat je nummer wordt nagemaakt, maar je kunt wel voorkomen dat je slachtoffer wordt. Volg deze tips:

Vertrouw het nummer op je scherm niet. Lijkt het alsof je wordt gebeld door de bank, politie of een andere bekende organisatie? Hang op. Zoek zelf het officiële telefoonnummer op (bijvoorbeeld via de website) en bel terug. Geef nooit pincodes, wachtwoorden of verificatiecodes door. De bank of politie zal daar nooit om vragen. Bel geen onbekende nummers terug. Zeker niet als het een buitenlands nummer is. Je kunt dan onbewust bellen naar een duur internationaal betaalnummer. Weet dat bedrijven als Google en Microsoft je nooit zelf bellen. Hang direct op. Zoek niet online naar een helpdesknummer: veel van die nummers leiden naar nepklantenservices. Word je teruggebeld door mensen die zeggen dat jij hen hebt gebeld? Dan is je nummer waarschijnlijk misbruikt. Spreek in je voicemail in dat jouw nummer mogelijk wordt gebruikt door oplichters. Op websites als wieheeftgebeld.nl

Pas op voor nepbaantjes

Een andere variant is de thuiswerkfraude. Je wordt gebeld door een onbekend 06-nummer en hoort een bandje dat zegt dat er een baan voor je is via bijvoorbeeld Indeed of een uitzendbureau. Heb je interesse, dan moet je via WhatsApp contact opnemen met het telefoonnummer. Daar vraagt iemand je om eerst een ‘training’ te volgen waarvoor je moet betalen. Laat je niet misleiden: dit is oplichting. Betaal niets en stuur geen persoonlijke documenten, zoals je identiteitsbewijs. Lees er meer over op de site van de Fraudehelpdesk.



Meer informatie over spoofing kun je lezen op onze site. https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/telefonische-oplichting-en-spoofing